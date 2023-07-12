Четырехзвездочный отель загорелся в подмосковной Немчиновке

Подробностей о пострадавших на данный час нет.

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Отель загорелся от пристроенного вплотную зданию в подмосковной Немчиновке на территории Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Площадь пожара на улице Запрудная, дом 36 составляет 100 квадратных метров. Подробностей о пострадавших на данный час нет. На место для тушения возгорания привлекли три единицы техники и 11 человек.

По словам очевидцев, горит комплекс «Немчиновка-парк» в Одинцово. По предварительным данным, огнем охвачена крыша. Из четырехзвездочного шато-отеля 2006 года эвакуируют людей, сообщает Telegram-канал 112.