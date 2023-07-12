«Просто тупо с утра разбомбили!»: как националисты бьют по частным домам Донецка гаубичными снарядами

Украинская артиллерия нанесла серию мощных ударов по населенным пунктам ДНР. За сутки противник выпустил почти 300 боеприпасов, в том числе натовского образца. В основном били по жилым районам, где нет никаких военных объектов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

С самого утра Петровский район Донецка находится под обстрелами. В один из частных домов прилетел 155-мм снаряд. Полыхает полностью вся территория и еще несколько соседних домов.

Боевики целенаправленно бьют по мирным жителям, гаубичными снарядами - по частному сектору, где, кроме домов, теплиц и огородов, больше ничего нет. 60 процентов частного сектора находится в руинах. Люди, особенно старики, остаются здесь жить. Потому что бежать им некуда.

«Попало под низ. Вот такая дырка. Окна выбиты, телевизор валяется. Ноги дрожат, руки дрожат, беру сразу палку, не могу идти», - рассказывает Галина Теллы.

На соседнем участке живет Али Мамедов. Семью вывез в Россию, а сам остался на хозяйстве. Только что ударом взрывной волны в его доме выбило окна. А летняя кухня сложилась как карточный домик. Мужчину чудом не зацепило осколками. Больше всего он переживает за хвостатого питомца. Полугодовалый Мухтар пока не привык к бесконечному грохоту от прилетов.

«Лег. Прилеты были. Упал сюда, на землю, потом в прихожую. Не знаю, почему и зачем сюда вообще стрелять. Просто тупо с утра разбомбили! Потому что на работу кто куда едет, по работе, по делам. Вот у нас в 7 утра автобус. Остановка рядом. И они сюда целенаправленно» - говорит Али Мамедов.

Петровский район - один из самых обстреливаемых районов Донецка. От одного из домов ничего не осталось. По словам очевидцев, снаряд проломил перекрытия под потолком. Проводка и домашняя утварь вспыхнули молниеносно. Огонь перекинулся на мебель и обшивку. Прибывшим пожарным осталось только локализовать открытое горение. Всего за несколько минут на месте фермерского участка - пепелище и обугленные стены.

Подобная картина, как в этом доме, местных жителей уже не удивляет. Только что в стену, в дверной проем прилетел снаряд. Местные жители не пострадали, потому что находились на работе.

Только этим утром украинские националисты выпустили больше 15 снарядов по Петровскому району Донецка. И еще несколько десятков - по другим мирным районам города.