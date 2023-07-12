Суд арестовал подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.

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Суд Электростали избрал меру пресечения подозреваемым в снятии скальпа с парня в Электростали в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Один из них в суде просил отправить его под домашний арест. Второй не возражал против заключения под стражу. Вину в содеянном оба признали.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.

Ранее один из подозреваемых рассказал, как пьяным снимал скальп с жителя Электростали. Потом, по его словам, он испугался крови и убежал.

Сам пострадавший юноша рассказал «Звезде», как подошел к незнакомой компании попросить сигарету, но потом возник конфликт из-за цвета его волос. Ссора закончилась резаными ранами головы и госпитализацией.