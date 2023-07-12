Армия МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета над Баренцевым морем Патрульный самолет Норвегии приближался к границе России, но не нарушил ее. © Фото: Нина Падалко, РИА Новости Читайте нас на: Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 в районе Баренцева моря для недопущения нарушения госграницы самолетом Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении. Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как норвежский патрульный самолет. МиГ-31 приблизился к «Посейдону», после чего иностранный самолет развернулся у границы. Отмечается, что истребитель соблюдал международные правила использования воздушного пространства, не было допущено и опасного сближения с норвежским самолетом. МиГ-31 - один из самых быстрых боевых самолетов. Способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика