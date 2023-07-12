В Москве нашли тело дочери экс-губернатора Пензенской области
Василий Бочкарев занимал пост главы Пензенской области с 1998 по 2015 год.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
В Москве обнаружено тело Натальи Бочкаревой, дочери бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Женщина умерла на 46-ом году жизни, ее тело нашли в квартире.
«Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС России», - рассказал источник «Известий».
О причинах смерти ничего не сообщается, назначена экспертиза. Бочкарева занималась бизнесом.