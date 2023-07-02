Неназванный член правительства РФ обучился стрельбе из ПТРК «Метис» за 15 минут

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Один из членов правительства РФ прошел подготовку на тренажере переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Метис». Его имя не называется. Обучение заняло всего 10 минут, затем он успешно поразил цель на расстоянии в 2 километра. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал представитель АО «КБП» (холдинг «Высокоточные комплексы», ГК «Ростех») Михаил Андреев.

«Пострелял из “Метиса”, подготовка на тренажере его заняла буквально 10 минут. После этого он вышел на позицию, там уже стоял подготовленный комплекс, в поле была мишень на дальности 2 километра. Он выстрелил и попал. То есть подготовка заняла буквально 10-15 минут», - заявил Андреев.

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