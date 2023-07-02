Специалист объяснил способность ПТРК «Корнет» избегать любых помех

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Корнет» практически невозможно поставить помехи, чтобы его ракета отклонилась от цели. Ведь канал управления на боеприпасе комплекса смотрит на оператора, поэтому противнику нужно каким-то образом успеть встать между ПТРК и его целью, чтобы сбить боеприпас с пути. В бою такое представить крайне затруднительно. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал представитель АО «КБП» (холдинг «Высокоточные комплексы», ГК «Ростех») Антон Брусенцов.

«Помехозащищенность для комплекса “Корнет” - это фактически его второе имя, его визитная карточка, потому что это одно из основных его преимуществ над другими комплексами. Это комплекс, которому практически невозможно поставить ни преднамеренных, ни каких-то случайных помех на поле боя за счет того, что канал управления на борту ракеты обращен к позиции оператора. То есть, для того, чтобы создать какую-то помеху это нужно сделать, ну либо вредителю, либо где-то между целью и между позицией, откуда производился пуск», - объяснил Брусенцов.

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