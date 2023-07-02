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Специалист объяснил способность ПТРК «Корнет» избегать любых помех

Владимир Расходчиков
14:09 02.07.2023
Особенность расположения канала управления на ракете «Корнета» практически полностью исключает возможность сбить ее с курса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Корнет» практически невозможно поставить помехи, чтобы его ракета отклонилась от цели. Ведь канал управления на боеприпасе комплекса смотрит на оператора, поэтому противнику нужно каким-то образом успеть встать между ПТРК и его целью, чтобы сбить боеприпас с пути. В бою такое представить крайне затруднительно. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал представитель АО «КБП» (холдинг «Высокоточные комплексы», ГК «Ростех») Антон Брусенцов.

«Помехозащищенность для комплекса “Корнет” - это фактически его второе имя, его визитная карточка, потому что это одно из основных его преимуществ над другими комплексами. Это комплекс, которому практически невозможно поставить ни преднамеренных, ни каких-то случайных помех на поле боя за счет того, что канал управления на борту ракеты обращен к позиции оператора. То есть, для того, чтобы создать какую-то помеху это нужно сделать, ну либо вредителю, либо где-то между целью и между позицией, откуда производился пуск», - объяснил Брусенцов.

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