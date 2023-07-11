Никаких извинений: почему в год 80-летия Волынской резни тысячи поляков воюют за украинских националистов

По оценкам историков, в Волынской резне было убито не менее 100 тысяч польских граждан. И тут возникает неудобная ситуация, сейчас ведь тот самый момент, когда Варшава и Киев должны быть едины. Но не все поляки могут забыть эту историю и требуют извинений.

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Марш протеста в Варшаве. Поляки вспоминают жертв Волынской резни. Протестующих не много, может быть пара сотен.

«Польша помнит, память жива, мы не забудем зло армии Бандеры!» - скандируют участники.

Они идут с польскими флагами и плакатами, на которых надписи: «Помним Волынь 43-го», «Стоп бандеризация Польши», «Россия нам не враг». Абсолютно мирная акция, без надрыва, без малейшего намека на агрессию. Но не для польских политиков, которые и в такой день не забывают обвинить Россию.

«Надо отдавать себе отчет, что пока мы, поляки и украинцы, не завершим эту историю, пока не разберемся в ней до конца, Россия всегда будет использовать Волынскую трагедию для того, чтобы вбить клин между нашими странами», - заявил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

80 лет назад, когда на весь мир гремела грандиозная битва на Курской дуге, на Западной Украине националисты из ОУН-УПА* (запрещенной в современной России организации) совершили рейд на 99 населенных пунктов, где проживали этнические поляки. Только за сутки, 11-го июля 1943-го украинские нацисты зверски убили по меньшей мере 8 000 человек: женщин, детей, стариков. Всего же за годы войны от рук украинских карателей погибло по разным оценкам от 30 до 80 000 поляков. В самой Польше называют бо́льшие цифры. И здесь проявляется один из главных парадоксов последних лет: при такой страшной истории, при том, что Украина до сих пор не признала факта массовых убийств по национальному признаку и не принесла официальных извинений, Украина и Польша сейчас едва ли не лучшие друзья.

«Сегодня я в Луцке я встретился с господином президентом Польши (Анджеем) Дудой. Поговорили с ними, помолились. В Луцкой церкви были представители всех конфессий и религиозных общин. Вместе с Анджеем почтили память всех погибших на Волыни. Мы ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне памятной даты польский и украинский президенты посетили город Луцк на Западной Украине, в тех местах где и происходила трагедия 43-го года. Владимир Зеленский и Анджей Дуда демонстративно тепло обнимались, вместе отстояли молебен в католическом костеле Луцка, называли друг друга не иначе как «два верных союзника». Но далеко не все в Польше с Украиной готовы обниматься.

«Нам не разрешено проводить эксгумацию, а тем более достойно похоронить погибших. Вспомним, что Западная цивилизация, к которой движется Украина, характеризуется соответствующим почтением и обращением с умершими. Сейчас такого нет, поэтому, если украинцы действительно хотят быть в Европе, им следует начать именно с этого», - заявил Ежи Червинский, сенатор Национального собрания Польши.

Растущая на постсоветском пространстве с каждым годом польско-украинская любовь - это по сути одно большое лицемерие. Обе страны так жаждали противопоставить себя России, что в конечном счете это привело к официальной русофобской политике, на которой и расцвели такие, казалось бы, нежные братские чувства. Вот только в Польше забывать о Волынской резне абсолютно не хотят. Так же как на Украине не хотят открещиваться от Степана Бандеры и признавать факт геноцида поляков. До сих пор с официальным заявлением по страшному юбилею не выступил польский президент Анджей Дуда, чему в Польше немало возмущены.

«То, что президент Дуда так и не смог услышать - после всего, что объективно и Польша, и он лично сделали для Украины - одного простого слова “простите” - это политическое и дипломатическое фиаско лидера Польши», - считает польский публицист Витольд Юраш.

В отличие от президента, премьер-министр республики выражает свою точку зрения вполне определенно.

«То, как осуществлялся этот геноцид - убийство поляков топорами, вилами, пилами, мотыгами, сжигание их заживо - было чем-то невообразимо жестоким. Не будет полного польско-украинского примирения, пока не будут найдены все останки», - говорит Матеуш Моравецкий.

Особенно лицемерно эти слова звучат на фоне того, что именно Польша тысячами поставляет на Украину своих наемников, воевать под теми же бандеровскими флагами, под которыми их предков зверски истребляли предки нынешних идейных украинских националистов. По данным Минобороны, озвученным накануне, Польша - абсолютный лидер по вооруженным боевикам, воюющим на Донбассе среди всех стран мира. С начала СВО на линии соприкосновения отметились уже более 2 600 поляков.

Впрочем, хоть и крайне редко, но и в Польше раздаются голоса совершенно противоположные политике официальной Варшавы.

«Американцы, немцы и прочие потирают руки и зарабатывают, пока мы вооружаемся. Против кого мы вооружаемся? Против своих же? Разве должна идти эта братоубийственная война? Это выгодно только американцам, потому что они зарабатывают на этом деньги», - говорит организатор акции протеста у посольства Украины в Варшаве Кшиштоф Толвинский.

Но пока Киев и Варшава делают вид, что в их межгосударственных отношениях все идет как нельзя лучше. И даже 80-летие Волынской резни, как оказывается, совсем не повод хотя бы запретить полякам воевать за подразделения украинских националистов. Гораздо проще в очередной раз не пригласить делегацию России на день освобождения Освенцима и считать, что освободители лагеря смерти из 1-го Украинского фронта - не доблестная советская армия, а этнически чистые украинцы.

* ОУН-УПА - запрещенная в России экстремистская организация.