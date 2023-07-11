Шойгу: командование объединенной группировки дважды в сутки подробно докладывает Путину о ходе СВО

Также, по словам Сергея Шойгу, главе государства докладывают и отдельные командующие и командиры.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что президент РФ Владимир Путин дважды в сутки получает подробные доклады от командования объединенной группировки относительно хода спецоперации.

«Верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Он добавил, что командиры на всех уровнях чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи.

Шойгу отметил, что Россия, как Украина и США, не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам. В тоже время российские военные воздерживались от их применения в зоне спецоперации.