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Песков заявил, что Турцию никто не ждет в Европе

Владимир Рубанов
14:41 11.07.2023
В то же время в России намерены развивать отношения с Турцией там, где это интересно и выгодно сторонам, добавил пресс-секретарь президента.
Песков заявил, что Турцию никто не ждет в Европе
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Анкаре не следует носить розовые очки, добавил представитель Кремля, передает ТАСС.

При этом в истории этой страны были периоды, когда она интенсивно ориентировалась на Запад, сказал Песков, но были и периоды снижения интереса. Но если называть вещи своими именами, Анкару никто не хочет видеть в Европе, сказал он.

В то же время в России намерены развивать отношения с Турцией там, где это интересно и выгодно сторонам, добавил Песков.

Ранее в Кремле сообщили о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО. Дмитрий Песков заявил, что Россию не проинформировали о возвращении азовцев* на Украину.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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