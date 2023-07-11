ПСБ и НПО «Электромашина» улучшат жилищные условия сотрудников предприятия

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ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил соглашение с научно-производственным объединением «Электромашина» - ведущим предприятием военно-промышленного комплекса России в области проектирования и изготовления электрооборудования для военной, медицинской и железнодорожной техники. Документ подписали Олег Минаев, первый заместитель председателя ПСБ, и Игорь Афанасьев, временный генеральный директор акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина».

В рамках соглашения ПСБ примет участие в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО «Электромашина» доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия.

«Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях. В рамках проекта с НПО "Электромашина" планируем возведение порядка 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 млрд рублей», - рассказал Олег Минаев.

Для АО «НПО «Электромашина» выполнение ГОЗ всегда было и будет наивысшим приоритетом деятельности, отметил Игорь Афанасьев.

«При реализации данной задачи ключевым условием является персонал - люди, которые своим добросовестным трудом обеспечивают выполнение ГОЗ на благо Родины. В этой связи мотивация персонала является одной из основных задач предприятия», - заявил Афанасьев.

Именно поэтому программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой, заметил он.