Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Генри Киссинджер признал, что Михаилу Горбачеву, действительно, обещали не расширять Североатлантический альянс на восток, однако это было устное обещание, нигде не зафиксированное. Такое заявление экс-госсекретарь США сделал в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые в этот раз выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Киссинджера, формального обязательства по этому вопросу не было - это было личное обещание на тот момент американского госсекретаря Джеймса Бейкера.
«Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера», - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что расширение НАТО на восток, в частности, за счет Украины, является абсолютно неприемлемым для Москвы, однако Запад проигнорировал интересы нашей страны в сфере безопасности.