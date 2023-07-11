В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток

Анна Назайкина
10:36 11.07.2023
Однако это обещание никогда не было зафиксировано в письменном виде, отметил он.
© Видео: theprankvideo, VK © Фото: theprankvideo, VK
Читайте нас на:

Генри Киссинджер признал, что Михаилу Горбачеву, действительно, обещали не расширять Североатлантический альянс на восток, однако это было устное обещание, нигде не зафиксированное. Такое заявление экс-госсекретарь США сделал в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые в этот раз выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Киссинджера, формального обязательства по этому вопросу не было - это было личное обещание на тот момент американского госсекретаря Джеймса Бейкера.

«Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что расширение НАТО на восток, в частности, за счет Украины, является абсолютно неприемлемым для Москвы, однако Запад проигнорировал интересы нашей страны в сфере безопасности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:29 В стране и мире
В США назвали передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой
10:07 В стране и мире
В Пермском крае пропали 22 туриста, половина из которых дети
09:42 В стране и мире
Вступил в силу приказ МВД, лишающий уклонистов возможности получать и обменивать права
08:52 В стране и мире
Второго напавшего на мужчину с зелеными волосами задержали в Калужской области
08:35 В стране и мире
Видео
Адвокат Киево-Печерской лавры Чекман: идет захват 54-го корпуса обители
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Shot: сыну Ефремова вскрыли череп и нашли уплотнение
Лжесотрудники Центробанка стали вызывать граждан на личный прием в ЦБ
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.