Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток

Однако это обещание никогда не было зафиксировано в письменном виде, отметил он.

© Видео: theprankvideo, VK © Фото: theprankvideo, VK

Генри Киссинджер признал, что Михаилу Горбачеву, действительно, обещали не расширять Североатлантический альянс на восток, однако это было устное обещание, нигде не зафиксированное. Такое заявление экс-госсекретарь США сделал в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые в этот раз выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Киссинджера, формального обязательства по этому вопросу не было - это было личное обещание на тот момент американского госсекретаря Джеймса Бейкера.

«Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что расширение НАТО на восток, в частности, за счет Украины, является абсолютно неприемлемым для Москвы, однако Запад проигнорировал интересы нашей страны в сфере безопасности.