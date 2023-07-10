Лавров провел встречу с Генсеком Совета стран Персидского залива Джассемом Аль-Будейви

© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассемом Аль-Будейви наращивание промышленной кооперации и реализацию совместных проектов как в России, так и в странах залива. Встреча состоялась на полях шестого раунда стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

Также в ходе беседы стороны дали высокую оценку стратегическому диалогу, который позволяет обстоятельно обсуждать широкий круг вопросов. Среди них и проблематика урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД России.

Особое внимание Лавров и Аль-Будейви уделили развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Москвы с монархиями Аравийского полуострова.