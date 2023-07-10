В России не будут взыскивать просроченные долги с жителей новых субъектов РФ

Путин подписал закон о запрете на взыскание просроченных долгов с жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей до 2026 года.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскание просроченных долгов с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам до 1 января 2026 года. Документ опубликован 10 июля на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу через десять дней после его опубликования.

Речь идет о кредитах и займах официальных кредитных организаций, оформленных до 30 сентября 2022 года. Закон не затрагивает просрочку по задолженностям между физлицами (до 50 тыс. руб.), займы индивидуальных предпринимателей и долги за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее, осенью 2022 года, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в перечень российских субъектов: на этих территориях до 1 января 2026 года будет действовать переходный режим интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему России. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал законы о включении регионов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в судебную систему РФ.