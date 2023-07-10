Скончался юрист, пострадавший в конфликте с другом Понасенкова*

Больше месяца мужчина находился в коме, врачи оценивали его состояние как критическое.

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Генеральный директор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в ходе конфликта с другом блогера Евгения Понасенкова* (признан иноагентом в РФ), скончался.

«Дибров скончался в больнице», - пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

Конфликт в котором пострадал Дибров, произошел 7 июня. По словам самого Понасенкова*, во время его прогулки с приятелем к ним начал приставать нетрезвый мужчина. Друг блогера, юрист Рамис Зарипов оттолкнул его, тот упал и ударился головой.

Прибывшие на место ЧП врачи диагностировали у Диброва открытую черепно-мозговую травму, его незамедлительно прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту смерти потерпевшего, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Предварительно, дело переквалифицируют на статью 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, сообщил собеседник издания.

*Евгений Понасенков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.