Пятерых полицейских приговорили к условным срокам после убийства студентки в Кемерово

Соседи, слышавшие крики в квартире, пытались вызвать полицию, однако правоохранители так и не приехали.

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Суд в Кемерово вынес приговор пятерым сотрудникам правоохранительных органов после убийства студентки Веры Пехтелевой, которое произошло в январе 2020 года, сообщает РИА Новости.

Фигурантами дела о халатности стали полицейские, которые дежурили в ночь, когда было совершено преступление, а также три сотрудницы дежурной части городского УВД, которые не довели до правоохранителей сведения, полученные от «112».

Таким образом, полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили два года лишения свободы условно, кроме того, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева приговорены к 1,5 года заключения условно.

Напомним, 23-летнюю студентку убил ее молодой человек Владислав Канюс после того, как девушка решила закончить отношения с ним. Впоследствии он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Позже стало известно, что пока девушку убивали, соседи пытались вызвать полицейских. Жильцы дома слышали крики, доносившиеся из квартиры, и в общей сложности безуспешно позвонили семь раз. После того как в течение долгого времени никто не приехал на вызов, соседи решили вскрыть дверь, однако в этот момент студентка уже была мертва.