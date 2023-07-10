В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мирзиеев побеждает на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов

Владимир Рубанов
10:01 10.07.2023
Явка избирателей составила 79,8%.
Мирзиеев побеждает на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов
© Фото: Alexei Druzhinin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

По предварительным данным, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05 процента. Об этом сообщил ЦИК страны. Явка избирателей составила 79,8%.

На втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова - он набрал 4,43%. Третьим стал председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02 процента.

В мае 2023 года жители Узбекистана проголосовали за новую Конституцию. По новому основному закону 65-летний Шавкат Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:15 В стране и мире
Два населенных пункта в Курской области попали под обстрел
10:01 В стране и мире
Мирзиеев побеждает на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов
08:57 В стране и мире
Видео
Герасимов приказал в кратчайшие сроки повысить защиту объектов от удара с воздуха
08:28 В стране и мире
Зеленский рассказал, как Байден мог бы закончить конфликт на Украине за 5 минут
07:15 В стране и мире
«Известия»: к 2030 году МРОТ в России может увеличиться в два раза
Популярное
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.