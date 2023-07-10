Мирзиеев побеждает на выборах президента Узбекистана с 87,05% голосов

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По предварительным данным, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05 процента. Об этом сообщил ЦИК страны. Явка избирателей составила 79,8%.

На втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова - он набрал 4,43%. Третьим стал председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02 процента.

В мае 2023 года жители Узбекистана проголосовали за новую Конституцию. По новому основному закону 65-летний Шавкат Мирзиеев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента.