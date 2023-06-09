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«Красная команда»: зачем Франция создала армию писателей-фантастов

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
09:15 09.06.2023
Сценарии, написанные по заказу французского Минобороны, по слухам, читает даже Макрон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мир, в котором углеродный след приводит к повышению температуры на планете и, как следствие, мощным пожарам, которые не могут потушить несколько месяцев, заставляет крайне бережно расходовать силы и требует от французских военных специальной защитной экипировки. Угрозу представляет даже обычный комар, в действительности - крошечный робот, который буквально высасывает из людей энергию. Сценарий фантастического фильма - рассказ «После углеродной ночи», специально написанный по заказу Минобороны Франции - как говорят читал Эммануэль Макрон, который даже, как утверждают французские журналисты, запросил специальную телефонную линию с «Красной командой». Чтобы задавать ей вопросы «по ходу пьесы».

«Это эксперимент, который был запущен по инициативе Министерства вооруженных сил. Нам поставили задачу создать команду, в которую бы вошли сценаристы и дизайнеры. В их задачи входило спрогнозировать угрозы, которые поджидают Францию в период с 2030 по 2060 годы», - заявил вице-президент по развитию научно-исследовательского университета Paris Sciences & Lettres Седрик Дени-Реми.

Ни один из писателей-фантастов не является военнослужащим. А чтобы подать заявку в Министерство Вооруженных сил, необходимо издать как минимум один фантастический роман. Отбором кандидатов занимаются два антрополога. Кроме «Красной команды» есть еще и «Синяя» - в нее входят военные аналитики. Они со своей приземленной точки зрения оценивают перспективы реализации, на первый взгляд, абсолютно сумасшедших идей.

«В IT-сфере или, например, компьютерных играх, в основе сюжета которых военные действия, это довольно распространенная практика - хорошим людям примерять на себя роль злодеев, чтобы испытать систему. Здесь происходит то же самое, только мы проверяем на прочность устройство Вооруженных сил», - отмечается Дени-Реми.

Две команды никак не пересекаются друг с другом. У «Красной» - неограниченная свобода творчества. После выхода книг их обещают представить широкой публике. Вырезав места, которые, по мнению аналитиков, могут представлять особый интерес или подсказать идею потенциальному противнику.

«Я приведу вам аналогию с простой свечой, которую значительно усовершенствовали в XVII веке. Меняли фитиль, экспериментировали с составом воска. Но ничто не смогло превратить свечу в лампочку. Нужно было перейти на новый качественный уровень, и в этом пригодились проведенные исследования. Без них никогда не бывает технологического прорыва», - заявил Дени-Реми.

Проект, на который потратили уже два миллиона евро, по мнению руководства агентства по защите инноваций французских Вооруженных сил, себя окупил. В частности, после сценария о нападении пиратов якобы была усовершенствована защита ближнего периметра военного корабля, который должен прийти на смену авианосцу «Шарль де Голль».

«Фактически, они дают направление для разработок и совершенствования боевой техники. Мы все помним роман "Гиперболоид инженера Гарина". Сейчас это уже боевые лазеры - через 10-15 лет нечто подобное появится на вооружении многих армий мира», - заявил военный историк Юрий Кнутов.

Подобный подход, как сообщается, практикует и Министерство обороны Великобритании, где в прошлом году двое известных писателей-фантастов представили восемь версий видения будущего. Накануне парламент Франции утвердил оборонный бюджет на ближайшие семь лет. По сравнению с прежним он вырос на 30%. Из более чем четырехсот миллиардов евро, десять  выделят в рамках статьи Инновации. То есть в том числе и написание научно-фантастических романов.

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