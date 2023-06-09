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За минувшие сутки территория ДНР была обстреляна 44 раза

Дарина Криц
02:30 09.06.2023
Погибли четыре человека, 16 жителей получили ранения различной степени тяжести.
За минувшие сутки территория ДНР была обстреляна 44 раза
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
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Украинские националисты за минувшие сутки подвергли обстрелу территорию Донецкой Народной Республики 44 раза. Указано, что под обстрел попали семь населенных пунктов.

Всего по территории ДНР выпущено 268 боеприпасов. Информацию приводит RT со ссылкой на представительство Донецкой республики в СЦКК.

«Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики», - сообщило СМИ.

Уточняется, что погибли четыре человека. Вместе с тем 16 жителей получили ранения различной степени тяжести. По причине обстрелов украинских националистов повреждены 20 жилых домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры

Двумя сутками ранее националисты выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрел был произведен в 03:45 из населенного пункта Курахово.

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