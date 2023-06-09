В 10 областях Украины объявлена воздушная тревога

Среди территорий, где звучат сигналы оповещения населения, - Киевская область и подконтрольные украинским властям территории Запорожской области и ДНР.

© Фото: Ferdinand Hollweck imageBROKER.com Globallookpress

На территории Украины объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучат в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Также воздушная тревога объявлена и на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области и ДНР. Об этом сообщает RT.

Ранее, 6 июня, воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины. Тогда, согласно официальному ресурсу по оповещению населения, вся карта Украины была отмечена красным цветом, обозначая места звучания воздушных сирен.