В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Реанимация миротворца: в Петербурге впервые отреставрируют памятник Александру III

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
23:30 08.06.2023
Монумент Паоло Трубецкого восстановят впервые за 114 лет - за это время он успел покрыться патиной, трещинами и даже «отсидеть» в клетке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Реставраторы впервые заглянули внутрь памятника императору Александру III при помощи эндоскопа, введенного через дренажные отверстия. Из неожиданных находок - разве что осиное гнездо, но и оно не помешало оценить внутреннее состояние.

«Вот есть отверстия, светятся насквозь в верхней части, пробитые. Мы смотрим места примыкания и крепежные элементы. Есть запыленность, но коррозии большой мы внутри не видим», - рассказал зав. отделом реставрации металлов Русского Музея Дмитрий Красильников.

Скульптура состоит из пяти бронзовых частей и лишена внутреннего каркаса - не очень надежное  решение для столь мощной фигуры.

За 114 лет памятник ни разу не реставрировали, его состояние можно оценить даже визуально - на поверхности бронзы образовалась зеленая патина. Но главные опасения реставраторов вызывает то, что памятник может просто развалиться - например, голова коня заметно опустилась

Для тщательного обследования состояния памятника во дворе Мраморного дворца организовали полевую лабораторию. Уже завершено 3D сканирование скульптуры, создана ее трехмерная модель. А вдобавок коню и императору «сделали рентген» - чтобы увидеть все скрытые дефекты.

«После анализа будет принято решение о необходимости реставрации элементов крепления, о наличии мест утоньшения, которые требуют или не требуют наплава материала дальнейшего - но видно, что слабые места есть», - рассказала специалист по рентгеновскому контролю Людмила Беньяминова.  

Скульптуру императора Александру III работы Паоло Трубецкого называют самым беспокойным и противоречивым памятником Петербурга. Впервые императора представили реалистично, без  какой-либо идеализации. С самого начала памятник вызвал неоднозначные реакции. Одни посчитали его воплощением мощи русского народа, другие назвали крайне нескладным. И даже стишок сочинили: «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте - шапка».

Монумент стоял на Знаменской площади у Николаевского, а теперь - Московского вокзала - там, где сейчас возвышается обелиск городу-герою Ленинграду. После революции памятник императору-миротворцу сначала обозвали «пугалом» и поместили в железную клетку, а потом демонтировали и оставили лежать во дворе Русского музея, где он и провел всю Великую Отечественную.

«Он был спасен во время блокады, был укрыт нужным образом, сделаны деревянные коробки, настилы, мешки с песком - таким образом сохранили через блокаду, через все испытания», - рассказала генеральный директор Русского Музея Алла  Манилова.

30 лет назад настрадавшийся памятник поставили во дворе Мраморного дворца - на постамент, где до него был броневик, с которого Ленин выступал с революционными речами. И теперь скульптуре нужна даже не реставрация, а «реанимация», которая может растянуться на два года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:27 В стране и мире
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло шести человек
09:21 В стране и мире
Саудовская Аравия пообещала Америке серьезные экономические последствия из-за высказываний Байдена
08:54 В стране и мире
Губернатор Гладков сообщил о троих пострадавших при ночном обстреле Белгородской области
06:44 В стране и мире
В Роскомнадзоре назвали количество заблокированных ресурсов с фейками
06:29 В стране и мире
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.