Реанимация миротворца: в Петербурге впервые отреставрируют памятник Александру III

Монумент Паоло Трубецкого восстановят впервые за 114 лет - за это время он успел покрыться патиной, трещинами и даже «отсидеть» в клетке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Реставраторы впервые заглянули внутрь памятника императору Александру III при помощи эндоскопа, введенного через дренажные отверстия. Из неожиданных находок - разве что осиное гнездо, но и оно не помешало оценить внутреннее состояние.

«Вот есть отверстия, светятся насквозь в верхней части, пробитые. Мы смотрим места примыкания и крепежные элементы. Есть запыленность, но коррозии большой мы внутри не видим», - рассказал зав. отделом реставрации металлов Русского Музея Дмитрий Красильников.

Скульптура состоит из пяти бронзовых частей и лишена внутреннего каркаса - не очень надежное решение для столь мощной фигуры.

За 114 лет памятник ни разу не реставрировали, его состояние можно оценить даже визуально - на поверхности бронзы образовалась зеленая патина. Но главные опасения реставраторов вызывает то, что памятник может просто развалиться - например, голова коня заметно опустилась

Для тщательного обследования состояния памятника во дворе Мраморного дворца организовали полевую лабораторию. Уже завершено 3D сканирование скульптуры, создана ее трехмерная модель. А вдобавок коню и императору «сделали рентген» - чтобы увидеть все скрытые дефекты.

«После анализа будет принято решение о необходимости реставрации элементов крепления, о наличии мест утоньшения, которые требуют или не требуют наплава материала дальнейшего - но видно, что слабые места есть», - рассказала специалист по рентгеновскому контролю Людмила Беньяминова.

Скульптуру императора Александру III работы Паоло Трубецкого называют самым беспокойным и противоречивым памятником Петербурга. Впервые императора представили реалистично, без какой-либо идеализации. С самого начала памятник вызвал неоднозначные реакции. Одни посчитали его воплощением мощи русского народа, другие назвали крайне нескладным. И даже стишок сочинили: «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте - шапка».

Монумент стоял на Знаменской площади у Николаевского, а теперь - Московского вокзала - там, где сейчас возвышается обелиск городу-герою Ленинграду. После революции памятник императору-миротворцу сначала обозвали «пугалом» и поместили в железную клетку, а потом демонтировали и оставили лежать во дворе Русского музея, где он и провел всю Великую Отечественную.

«Он был спасен во время блокады, был укрыт нужным образом, сделаны деревянные коробки, настилы, мешки с песком - таким образом сохранили через блокаду, через все испытания», - рассказала генеральный директор Русского Музея Алла Манилова.

30 лет назад настрадавшийся памятник поставили во дворе Мраморного дворца - на постамент, где до него был броневик, с которого Ленин выступал с революционными речами. И теперь скульптуре нужна даже не реставрация, а «реанимация», которая может растянуться на два года.