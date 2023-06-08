Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об индексации зарплат соцработников на 8-10%

Прибавку к зарплате получат около 110 тысяч врачей, работников культуры, научных сотрудников и других представителей социальных профессий.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с первого июля 2023 года зарплаты социальных работников Подмосковья будут проиндексированы на 8-10%. Прибавку к зарплате получат больше 100 тысяч медиков, научных сотрудников и культурных работников.

«С первого июля поддержим отдельные категории: медиков, социальных работников, работников культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%», - цитирует 360 слова Воробьева.

Губернатор добавил, что около 25 тысяч врачей получат прибавку в размере 10,8 тысяч рублей, а 50 тысяч сотрудников медицинского персонала - по 5,4 тысячи.

Воробьев считает социальные профессии важными и требующими особого внимания.

Деньги соцработникам выделяли также в период пандемии в 2020 году. Правительство доплачивало медикам, которые боролись с коронавирусной инфекцией.