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«Мир равных возможностей»: в Москве наградили авторов лучших интернет-ресурсов для людей с инвалидностью

Алексей Курильченко
18:30 08.06.2023
В столице состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля, отмечающего достижения в поддержке и поощрении интернет-ресурсов, направленных на интеграцию и социализацию инвалидов в общество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Фестиваль ежегодно проводится с 2010 года с целью поддержки и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов, направленных на интеграцию и социализацию инвалидов в общество.

К награждению представлены авторы социально значимых интернет-pecypcoв, сайты и личные страницы. Награды вручались ресурсам, посвященным образованию, социальной и медицинской реабилитации детей с инвалидностью, сайты, посвященные спорту людей с инвалидностью, ресурсы, посвященные творчеству, моде, стиле, красоте, адаптивной одежде для людей с инвалидностью. Также награждались личные страницы в соцсетях участников фестиваля. Особые награды вручены впервые принимающим участие в мероприятии и победителям предыдущих фестивалей.

«В этом году приняли участие люди из 49 субъектов Российской Федерации. Было 220 заявок - заявки все интересные, связанные с творчеством, со спортом, с мотивацией человека в жизни, с различными проектами в образовании, в труде... За все 14 наших фестивалей поступило 3,5 тысячи заявок. В этом году самая большая номинация - "Вместе мы сможем больше". В  ней могли заявляться различные организации инвалидов, и она действительно говорит, что вместе мы сможем больше, если объединятся неравнодушные люди», - рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Организаторами  фестиваля является Всероссийское общество инвалидов и Фонд поддержки инвалидов «Единая страна». Мероприятие проходит в рамках проекта «Единая страна - доступная среда» от партии «Единая Россия».

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