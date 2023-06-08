Пассажиры застрявшего в Магадане рейса Дели-Сан-Франциско оценили российское гостеприимство
Вынужденная стыковка в Магадане для пассажиров из Дели стала внезапным и экзотическим пунктом маршрута. В экстренном выпуске новостей в эфире индийского «Миррор Нау» один из пассажиров злополучного рейса поделился впечатлениями от незапланированной остановки. Самолет летел в Сан-Франциско, но из-за неисправности сел в Магадане.
«Нет никакой ясности от авиакомпании. Никого из членов экипажа здесь нет, нет представителя авиакомпании, никого из посольства, кто мог бы нам помочь. Но хочу отметить, что местные российские власти делают все возможное, хоть это место и довольно небольшое. И думаю, тут нет необходимой инфраструктуры», - сообщил пассажир рейса из Индии.
Температура воздуха в Магадане почти как в Сан-Франциско, в остальном разительный контраст. На борту находилось более 230 граждан Индии, США и Канады. Огромный Boeing-777 - это четверть пропускной способности местного аэропорта. Операцию по расселению развернули в режиме ЧС. Гостиничный сектор к такому наплыву гостей оказался не готов.