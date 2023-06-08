В стране и мире Пассажиры застрявшего в Магадане рейса Дели-Сан-Франциско оценили российское гостеприимство Надежда Котормус Марина Крижановская Неожиданных гостей российского города разместили в разных помещениях. Беременных отправили в помещение медколледжа, большая часть расположилась в школьном спортзале. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Darryl Dyck Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вынужденная стыковка в Магадане для пассажиров из Дели стала внезапным и экзотическим пунктом маршрута. В экстренном выпуске новостей в эфире индийского «Миррор Нау» один из пассажиров злополучного рейса поделился впечатлениями от незапланированной остановки. Самолет летел в Сан-Франциско, но из-за неисправности сел в Магадане. «Нет никакой ясности от авиакомпании. Никого из членов экипажа здесь нет, нет представителя авиакомпании, никого из посольства, кто мог бы нам помочь. Но хочу отметить, что местные российские власти делают все возможное, хоть это место и довольно небольшое. И думаю, тут нет необходимой инфраструктуры», - сообщил пассажир рейса из Индии. Температура воздуха в Магадане почти как в Сан-Франциско, в остальном разительный контраст. На борту находилось более 230 граждан Индии, США и Канады. Огромный Boeing-777 - это четверть пропускной способности местного аэропорта. Операцию по расселению развернули в режиме ЧС. Гостиничный сектор к такому наплыву гостей оказался не готов. © ТРК "Звезда" Разместить с комфортом удалось лишь детей. Беременных отправили в помещение медколледжа, большая часть расположилась в школьном спортзале. Предпочтения гостей поставили было в тупик местных поваров, но на помощь пришел беспроигрышный вариант - русский борщ. «Мясо не едят, сосиски тоже не едят, хотя из курицы были. Тяжеловато было. Тем более не понимаем язык, не понимаем, что хотят. Рис понравился им. Да и борщ понравился им тоже», - рассказала повар Светлана Васильева. Российское, хоть и скромное, гостеприимство иностранные гости оценили высоко. «Еда очень хорошая. На завтрак была яичница. Потом суп с рисом, курица. Здесь даже сварили суп сон ям. Да, особенно чай. Чай просто очень хороший», - поделилась впечатлением индийская женщина. Увидеть красоты Магадана случайным гостям помешало отсутствие виз и таможенного оформления. «Нам очень понравились люди здесь. Помогают, очень приветливые», - отметил пассажир рейса из Индии Сурап Мираполи. Глава Магаданской области отметил: ситуация в очередной раз напомнила, что столице региона необходимо строительство новой гостиницы. «Строительство гостиницы 4 звезды с видом на бухту Нагаева крайне необходимо. И для развития туризма, и для туристов, которые посещают все больше и больше нашу территорию. Но и в таких случаях, когда необходимо расселить пассажиров международного рейса в достаточно комфортных условиях», - обратил внимание губернатор Магаданской области Сергей Носов. Поломка самолета, согласно заключению экспертов, оперативному устранению не подлежит. За пассажирами выслали новый борт. Рейс Магадан-Сан-Франциско запланирован на следующий день. Экспертное мнение и аналитика