Звезда шоу «Чудаки» Марджера оказался в психбольнице

Полицейские Лос-Анджелеса посчитали, что телезвезда может представлять угрозу для окружающих.

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Каскадер и телезвезда Бэм Марджера, участвовавший в шоу «Чудаки» на американском канале MTV, будет помещен в психиатрическую больницу. Правоохранительные органы Лос-Анджелеса посчитали, что Марджера может представлять угрозу для окружающих.

По закону Штатов телезвезда пробудет в больнице не больше трех суток. За это время ему необходимо будет пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает издание TMZ.

Марджера известен своим дерзким поведением. Два года назад чрезмерное употребление алкоголя стоило ему работы на шоу «Чудаки».

Несколько лет назад звезда передачи «Дом-2» Венцеслав Венгржановский был обнаружен в одной из психбольниц города Краснодара. Об этом сообщила его знакомая.