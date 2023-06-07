Наполнено до очень высоких отметок: специалист Тетельмин заявил, что водохранилище Каховской ГЭС готовили к экодиверсии

Новое для большинства населения слово «экоцид» теперь прочно вошло в лексикон политических деятелей на Западе, которые убеждены: Каховскую ГЭС, находящуюся под контролем России, она же и уничтожила. Так называют нанесение значительного вреда природе, которое ООН, впрочем, пока не квалифицирует как международное преступление.
Зато в Женевских конвенциях прямо прописан запрет на нападение на дамбы, плотины и атомные электростанции. Зеленский, ранее срочно созвавший Совет национальной безопасности и обороны, называет произошедшее с Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе, а Россию обвиняет в терроризме.
По словам украинского лидера, взорвать Каховскую ГЭС обстрелами нереально, и ее заминировали внутри. Это статья, опубликованная в The Washington Post лишь в декабре прошлого года, где журналист пересказывает свою беседу с генерал-майором украинской армии.
«Ковальчук рассматривал возможность затопления реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из пусковой установки HIMARS по одному из шлюзов на плотине в Новой Каховке, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, можно ли поднять уровень воды в Днепре настолько, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни», - приводятся его слова из статьи.
Вот удар, который также, видимо, изнутри был нанесен по плотине Каховской ГЭС минувшей осенью. Она перешла под контроль России практически сразу же после начала спецоперации. В июле прошлого года обстрелу подвергся расположенный в пяти километрах от станции город Новая Каховка.
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