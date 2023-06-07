В стране и мире Наполнено до очень высоких отметок: специалист Тетельмин заявил, что водохранилище Каховской ГЭС готовили к экодиверсии Константин Коковешников Марина Крижановская Военный эксперт обратил внимание, что России незачем было взрывать шлюзы Каховской ГЭС, если основной удар этого наводнения придется на территорию Херсонской области, ставшей российской территорией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO R4924_italyphotopress Globallookpress Читайте нас на: Новое для большинства населения слово «экоцид» теперь прочно вошло в лексикон политических деятелей на Западе, которые убеждены: Каховскую ГЭС, находящуюся под контролем России, она же и уничтожила. Так называют нанесение значительного вреда природе, которое ООН, впрочем, пока не квалифицирует как международное преступление. Зато в Женевских конвенциях прямо прописан запрет на нападение на дамбы, плотины и атомные электростанции. Зеленский, ранее срочно созвавший Совет национальной безопасности и обороны, называет произошедшее с Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе, а Россию обвиняет в терроризме. По словам украинского лидера, взорвать Каховскую ГЭС обстрелами нереально, и ее заминировали внутри. Это статья, опубликованная в The Washington Post лишь в декабре прошлого года, где журналист пересказывает свою беседу с генерал-майором украинской армии. «Ковальчук рассматривал возможность затопления реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из пусковой установки HIMARS по одному из шлюзов на плотине в Новой Каховке, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, можно ли поднять уровень воды в Днепре настолько, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни», - приводятся его слова из статьи. Вот удар, который также, видимо, изнутри был нанесен по плотине Каховской ГЭС минувшей осенью. Она перешла под контроль России практически сразу же после начала спецоперации. В июле прошлого года обстрелу подвергся расположенный в пяти километрах от станции город Новая Каховка. © ТРК "Звезда" Из зарубежных лидеров первым на случившееся отреагировал председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Он возложил ответственность за уничтожение гражданской инфраструктуры на Россию. О переходе конфликта в новое измерение заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. С реакцией Кремля на эти обвинения выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвернуть. Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», - заявил Песков. Президент Франции Эмманюэль Макрон в отличие от своих западных коллег был куда более осторожным в своих оценках. Он заявил, что не располагает точными данными в связи с произошедшим на Каховской ГЭС. И здесь характерна реакция крупнейшего немецкого таблоида Bild, который вначале обвинил в уничтожении плотины России, а затем изменил заголовок. «Зачем нам взрывать шлюзы, если основной удар этого наводнения придется на территорию Херсонской области, которая входит в состав России? Полный бред, в который может верить только человек с поврежденной психикой», - отметил в комментарии «Звезде» военный эксперт, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов. Каховская ГЭС - шестая в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. В рамках плана ГОЭЛРО (или электрификации России) в этой одной из великих строек коммунизма были задействованы 12 000 человек, 1100 машин, включая 75 гусеничных кранов. Высота дамбы - 16,5 метров, а ее длина - четыре километра. Хотя по своей мощности Каховская ГЭС составляет лишь пять процентов от выработки электроэнергии на Саяно-Шушенской. «Кубатура, которая была накоплена в водохранилище, а она была накоплена украинцами, наверное, заранее. Были усилены водоспуски с верхних водохранилищ, чтобы переполнить водохранилище Каховской ГЭС, что было, собственно говоря, и сделано. Вода была очень большая. Они предвидели, видимо, эту диверсию. И для того, чтобы ущерб был максимальным, они вот это водохранилище наполнили, наполнили до очень высоких отметок», - пояснил главный специалист института экологии РУДН, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин. В подтверждение этих слов данные американского Департамента сельского хозяйства, согласно которым уровень воды в Каховской ГЭС меньше месяца назад поднялся до рекордных значений - 17 метров. По данным французского мониторингового агентства, это максимальный уровень за последние семь лет. «Сама Украина превратилась давно уже в государство-террорист, потому что то, что не получается на поле боя, как правило, террористы делают исподтишка. Скорее всего, это все-таки разработано в штабе военной разведки Украины, может быть и в Генштабе. Украина понесет за это ответственность», - заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. На восстановление электроснабжения пострадавших районов по оценкам экспертов уйдет не меньше года. Сама Каховская ГЭС - и в этом мнении сходятся и на Украине, и в России - ремонту не подлежит. Будет необходимо ее отстраивать заново. Экспертное мнение и аналитика