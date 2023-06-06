В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Предмет интерьера и семейная реликвия: в РФ набирает популярность новый тренд с домашними библиотеками

Марина Крижановская
Александр Федорчак
02:22 06.06.2023
Вместе с тем книгопечатная отрасль переживает этап удорожания единицы продукции. По данным Росстата, с апреля художественная книга в среднем стоит 444 рубля, тогда как еще в  марте цена была 310 рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Библиотечным делом Татьяна Рязанцева занимается с 18 лет. В своей авторской библиотеке она знает, где и как лежит каждая книга. Под заказ она уже создала не один десяток подобных книгохранилищ - для клиентов, которые книгу используют не только как чтиво.

«Есть некое требование, чтобы это была исключительно фамильная библиотека с личными знаками владельческими. И это мы тоже делаем. Есть специальные авантитулы, они оформляются для библиотек. Сейчас есть прекраснейшие возможности», -  рассказала «Звезде» создатель индивидуальных библиотек Татьяна Рязанцева.

Интерес к книге, по мнению Татьяны, у людей с каждым годом растет. Поэтому иногда заказчику сложно угодить. Она старается создавать тематические библиотеки, не похожие друг на друга.

«Некоторые опираются на подобного рода книги, которые еще, в числе прочего, защищены неким футляром», - показала она.

Мода на так называемых книжных стилистов пришла в Россию из-за рубежа. В Соединенных Штатах, например, услугами необычных дизайнеров вовсю пользуются голливудские звезды, которые хотят показать свой интеллект и создать необычный образ в глазах публики. Вот, например, как интерьер в своей спальне дополнила актриса Эмма Робертс.

«Добро пожаловать в библиотеку в моей спальне! Эти полки долго стояли пустыми, потому что я не знала, как лучше стилизовать. И вообще какие книги хочу, чтобы здесь стояли. Поэтому я пригласила своих друзей помочь мне с этим. Я поставила очень сложную задачу - ориентироваться не только на авторов, которых я люблю, но, буду честна, и на красивые обложки и специальные издания, которые были бы в таком кремовом оттенке. Потому что это моя спальня, и я хочу чтобы все выглядело спокойно и расслабленно», - рассказала актриса из США.

В России, правда, волна популярности на необычные интерьеры совпала как раз с изменениями на рынке печатной продукции. По данным Российского книжного союза, литература в твердом переплете подорожала почти на 20%. Особенно это касается классики, которая  некоторым читателям теперь не по карману.

«Я столкнулась с тем, что ребенок захотел почитать "Гарри Поттера". Это накладно - купить всю серию. Скачок я не помню, когда произошел» - поделилась россиянка Лариса Кулакова.

Еще в начале года. О подорожании говорят и в Федеральной службе государственной статистики. По данным Росстата, с апреля художественная книга в среднем стоит 444 рубля, тогда как еще в  марте цена была 310 рублей.

«Когда полиграфисты стали работать "с колес", мы вынуждены были перестроить систему. Раньше было как: до двух месяцев нам давали отсрочку по платежам, то сейчас они просили минимум 50% сразу, а то иногда и 100% оплату», - пояснил генеральный директор книжного издательства, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Альтернатив есть несколько. Первая - это ярмарки, которые летом проводятся практически каждую неделю. Здесь цены на печатную продукцию ниже на 40%, чем на рынке. Еще один вариант - это электронные носители, которые уже давно вошли в обиход. Они, кстати, наоборот, по данным Минцифры, должны уже скоро подешеветь. Так, совместно с Минкультуры РФ они прорабатывают возможность покупки электронных книг по «Пушкинской карте». По ней можно будет оплатить произведения классической и современной литературы, которая интересна молодежи.

Для регулирования цен на рынке бумажных книг в Правительстве РФ еще год назад была создана специальная межведомственная рабочая группа. В нее вошли Федеральная антимонопольная служба, а также Минцифры и Минпромторг.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:14 Армия
Видео
МО РФ: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили более 1500 боевиков
23:09 В стране и мире
Умер бывший сотрудник ФБР и агент советской разведки Роберт Ханссен
22:17 В стране и мире
Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области
21:19 В стране и мире
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
19:35 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из цеха по производству сидра, который стал причиной массового отравления
Популярное
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.