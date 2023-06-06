Предмет интерьера и семейная реликвия: в РФ набирает популярность новый тренд с домашними библиотеками

Вместе с тем книгопечатная отрасль переживает этап удорожания единицы продукции. По данным Росстата, с апреля художественная книга в среднем стоит 444 рубля, тогда как еще в марте цена была 310 рублей.

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Библиотечным делом Татьяна Рязанцева занимается с 18 лет. В своей авторской библиотеке она знает, где и как лежит каждая книга. Под заказ она уже создала не один десяток подобных книгохранилищ - для клиентов, которые книгу используют не только как чтиво.

«Есть некое требование, чтобы это была исключительно фамильная библиотека с личными знаками владельческими. И это мы тоже делаем. Есть специальные авантитулы, они оформляются для библиотек. Сейчас есть прекраснейшие возможности», - рассказала «Звезде» создатель индивидуальных библиотек Татьяна Рязанцева.

Интерес к книге, по мнению Татьяны, у людей с каждым годом растет. Поэтому иногда заказчику сложно угодить. Она старается создавать тематические библиотеки, не похожие друг на друга.

«Некоторые опираются на подобного рода книги, которые еще, в числе прочего, защищены неким футляром», - показала она.

Мода на так называемых книжных стилистов пришла в Россию из-за рубежа. В Соединенных Штатах, например, услугами необычных дизайнеров вовсю пользуются голливудские звезды, которые хотят показать свой интеллект и создать необычный образ в глазах публики. Вот, например, как интерьер в своей спальне дополнила актриса Эмма Робертс.

«Добро пожаловать в библиотеку в моей спальне! Эти полки долго стояли пустыми, потому что я не знала, как лучше стилизовать. И вообще какие книги хочу, чтобы здесь стояли. Поэтому я пригласила своих друзей помочь мне с этим. Я поставила очень сложную задачу - ориентироваться не только на авторов, которых я люблю, но, буду честна, и на красивые обложки и специальные издания, которые были бы в таком кремовом оттенке. Потому что это моя спальня, и я хочу чтобы все выглядело спокойно и расслабленно», - рассказала актриса из США.

В России, правда, волна популярности на необычные интерьеры совпала как раз с изменениями на рынке печатной продукции. По данным Российского книжного союза, литература в твердом переплете подорожала почти на 20%. Особенно это касается классики, которая некоторым читателям теперь не по карману.

«Я столкнулась с тем, что ребенок захотел почитать "Гарри Поттера". Это накладно - купить всю серию. Скачок я не помню, когда произошел» - поделилась россиянка Лариса Кулакова.

Еще в начале года. О подорожании говорят и в Федеральной службе государственной статистики. По данным Росстата, с апреля художественная книга в среднем стоит 444 рубля, тогда как еще в марте цена была 310 рублей.

«Когда полиграфисты стали работать "с колес", мы вынуждены были перестроить систему. Раньше было как: до двух месяцев нам давали отсрочку по платежам, то сейчас они просили минимум 50% сразу, а то иногда и 100% оплату», - пояснил генеральный директор книжного издательства, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Альтернатив есть несколько. Первая - это ярмарки, которые летом проводятся практически каждую неделю. Здесь цены на печатную продукцию ниже на 40%, чем на рынке. Еще один вариант - это электронные носители, которые уже давно вошли в обиход. Они, кстати, наоборот, по данным Минцифры, должны уже скоро подешеветь. Так, совместно с Минкультуры РФ они прорабатывают возможность покупки электронных книг по «Пушкинской карте». По ней можно будет оплатить произведения классической и современной литературы, которая интересна молодежи.

Для регулирования цен на рынке бумажных книг в Правительстве РФ еще год назад была создана специальная межведомственная рабочая группа. В нее вошли Федеральная антимонопольная служба, а также Минцифры и Минпромторг.