Суд заключил под стражу подростка, обвиняемого в поджоге сверстника на детской площадке в Москве

Подросток не признал свою вину.

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Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу на 2 месяца подростка, который обвиняется в поджоге сверстника на детской площадке в столице.

В Telegram-канале Прокуратуры Москвы сообщили, что ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. Вину подросток не признал.

Пострадавший ребенок на данный момент находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что на юго-западе Москвы 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью на детской площадке и поджог. Пострадавший мальчик был госпитализирован.