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Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартовал во Владимирской области

Игнат Далакян
20:46 06.06.2023
Фестиваль «Музыкальная экспедиция» впервые побывает в исторически связанном с именем великого полководца Александра Суворова в селе Кистыш.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартовал во Владимирской области.

Передвижной фестиваль впервые побывает в исторически связанном с именем великого полководца Александра Васильевича Суворова в селе Кистыш.

Село получило известность как унаследованное имение прославленного полководца, генералиссимуса Александра Суворова. Сам великий полководец родился и вырос в Москве, однако он ценил эту родовую вотчину, ему нравились владимирские места.

Сохранились документы о пребывании Александра Суворова в Кистыше и приобретенном им позднее в 60 верстах имении в селе Ундол, где полководец провел около двух лет в годы службы во Владимирской дивизии.

Село Кистыш впервые упоминается в документах в 1521 году. Однако, более 10 археологических памятников, открытых в границах села и недалеко от его современных границ, говорит о существовании здесь поселения уже в VI-X веках.

Символичным является тот факт, что в 2023 году исполняется 80 лет со дня образования Суворовских училищ в СССР и России. Суворовские военные училища были созданы во время Великой Отечественной войны. Тогда же они получили свое название в честь прославленного русского воина.

Село Кистыш возрождается, как историческое поселение. С 2011 года здесь создается Архитектурно-исторический комплекс великого российского полководца. Также происходит реконструкция построенного при Александре Суворове Храма Святителя Василия Великого и дома-музея генералиссимуса. В проекте запланировано восстановление пруда со святым источником и обустройство Суворовского сквера с памятником полководцу.

В Кистыше под открытым небом прозвучали музыкальные шедевры таких великих композиторов, как Лядова, Чайковского, Римского-Корсакова, Мендельсона и Рахманинова (к 150-летию со дня рождения композитора).

Перед началом программы слушателей ожидал краткий экскурс в историю места от историка-краеведа, заместителя министра культуры Владимирской области Олега Гуреева.

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