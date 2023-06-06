В Кремле заявили, что в приграничных с Украиной регионах принимаются меры для наведения порядка

Дмитрий Песков отвечал на вопрос журналистов относительно слухов о введении военного положения в приграничных регионах.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории приграничных с Украиной регионов предпринимают меры для наведения порядка.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения военного положения в Белгородской области, представитель Кремля заявил, что ему не известно об этом.

«Там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка», - сказал он.

Пресс-секретарь также заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, ответственность за содеянное лежит на Киеве. Как утверждает Песков, одна из целей этой диверсии - лишить Крым воды.