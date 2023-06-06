Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе

© Видео: Александр Ларин, ВКонтакте © Фото: Александр Ларин, ВКонтакте

На Каширском шоссе загорелась стройка. В социальных сетях опубликовали кадры пожара.

Очевидец снимал пожар с автомобильной дороги. На кадрах видны пламя и клубы черного дыма, поднимающиеся в небо. Дым валит прямо рядом с проезжей частью.

Ранее также было опубликовано видео пожара в центре Москвы. На кадрах видно, как пожарные тушат здание в Оружейном переулке.