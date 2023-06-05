Умер бывший сотрудник ФБР и агент советской разведки Роберт Ханссен

Ханссен находился в тюрьме с 2002 года и отбывал пожизненное заключение в США.

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Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен ушел из жизни на 80-ом году жизни. Об этом сообщает министерство юстиции США.

«Заключенный Роберт Ханссен был найден в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо», - цитирует РИА Новости сообщение американского ведомства.

Ханссен отбывал пожизненное заключение в США за шпионаж и находился в тюрьме с 2002 года.

Роберт Ханссен был арестован в 2001 году и был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в которой, в частности, содержались сведения о средствах электронной разведки. Кроме того, разведчик раскрыл нескольких двойных агентов.