В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
Очаг землетрясения залегал на глубине 11,41 километра.
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В провинции Кахраманмараш в Турции зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,4. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Как передает РИА Новости сообщение организации, землетрясение произошло 19:40 в районе Гексун.
По данным AFAD, очаг подземных толчков залегал на глубине 11,41 километра.
Ранее в турецкой провинции Кахраманмараш были зафиксированы поземные толчки магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.