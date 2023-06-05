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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Игнат Далакян
21:19 05.06.2023
Очаг землетрясения залегал на глубине 11,41 километра.
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В провинции Кахраманмараш в Турции зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,4. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как передает РИА Новости сообщение организации, землетрясение произошло 19:40 в районе Гексун.

По данным AFAD, очаг подземных толчков залегал на глубине 11,41 километра.

Ранее в турецкой провинции Кахраманмараш были зафиксированы поземные толчки магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

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