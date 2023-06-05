Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что актриса проходит плановое обследование
По словам дочери известной актрисы, артистка находится в надежных руках.
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Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала новость о госпитализации артистки.
«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках», - сообщила Ольга.
Она также призвала с вниманием отнестись к работе профессионалов и не создавать информационный шум.
Напомним, ранее поступили сообщения о госпитализации советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сообщалось, что врачи проводили полное обследование артистки.