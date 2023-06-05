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«Ключ от замка»: психиатр Каторгин назвал прорывом генные исследования лечения шизофрении

Алексей Курильченко
15:15 05.06.2023
По словам эксперта, исследование российских специалистов позволит врачам сразу подбирать правильное лечение на основе анализа крови.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Waltraud Grubitzsch, ZB, Globallookpress
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Изучение способов лечения и диагностирования психических расстройств - таких как шизофрения - на геномном уровне является прорывом, которое облегчит жизнь как пациентам так и врачам. Подобные исследования в психиатрии раньше не проводились и могут дать медикам новый взгляд на способы лечения. Об этом «Звезде» рассказал психиатр высшей категории Владимир Каторгин, комментируя новость о прорывном исследовании российских ученых биохимичеких процессов в организмах пациентов с шизофренией.

«В психиатрии очень долго был период, когда не проводились исследования на генетическом уровне. Теперь такие исследования есть. Я считаю, что это правильная и необходимая мера, потому что современная наука, медицина - психиатрия в частности - это большая биосоциальная модель индивидуального подхода к лечению. Персонифицированная медицина XXI века - это известное понятие. На первом месте стоит "био-", потом "психо-", а потому уже "социум"», - рассказал эксперт.

Психиатр рассказал, что сейчас ученые работают в области фармокогенетики - изучают, как именно мозг пациента усваивает те или иные препараты и как он на них реагирует.

«Сейчас в медицине - в психиатрии особенно - препараты назначаются путем подбора, как ключ к замку. Иногда мы можем и не попасть в ту сферу, которая нам нужна и не купировать состояния депрессии, психоза, невротические состояния. А исследования на геномном уровне, то есть глубоко клеточном, дадут понять после взятия крови, что "пациента Иванова" нужно лечить "препаратом Н". Думаю в ближайшие 20 лет этот вопрос будет решен - уже очень быстро идет развитие в этом направлении», - рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что российские ученые группы биобанкинга НИИ биомедицинской химии (ИБМХ) им. В.Н. Ореховича в сотрудничестве с врачами и учеными Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева составили перечень биохимических изменений в организмах людей с разной стадией шизофрении. Исследование позволит быстрее диагностировать заболевание и подбирать правильное лечение.

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