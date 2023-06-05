Ассистентка Тарасовой рассказала, что тренер находится на плановом обследовании
По словам ассистентки заслуженного тренера СССР, речи о госпитализации Татьяны Тарасовой не идет.
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
Ассистентка Татьяны Тарасовой в беседе со «Звездой» рассказала, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию находится на плановом обследовании.
«Мы сейчас на обследовании. Нет никакой госпитализации. Это плановое обследование», - сказала ассистентка.
Ранее в средствах массовой информации появилась новость о якобы госпитализации Татьяны Тарасовой. Причина нахождения в медучреждении не уточнялась.