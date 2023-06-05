В стране и мире Ассистентка Тарасовой рассказала, что тренер находится на плановом обследовании Игнат Далакян По словам ассистентки заслуженного тренера СССР, речи о госпитализации Татьяны Тарасовой не идет. © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press Читайте нас на: Ассистентка Татьяны Тарасовой в беседе со «Звездой» рассказала, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию находится на плановом обследовании. «Мы сейчас на обследовании. Нет никакой госпитализации. Это плановое обследование», - сказала ассистентка. Ранее в средствах массовой информации появилась новость о якобы госпитализации Татьяны Тарасовой. Причина нахождения в медучреждении не уточнялась. Экспертное мнение и аналитика