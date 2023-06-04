В аэропорту Сочи тягач протаранил самолет с пассажирами
Самолет должен был вылететь по маршруту Сочи - Екатеринбург, в итоге пассажиры улетели резервным бортом.
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
Тягач протаранил пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний в аэропорту Сочи. Инцидент произошел на перроне. Пассажиры уже заходили в лайнер и занимали свои места в салоне Boeing 737, когда в него въехал погрузчик с багажными тележками. Фотографии с места происшествия публикует паблик «Авиаторщина».
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