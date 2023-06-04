В аэропорту Сочи тягач протаранил самолет с пассажирами

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Экипаж прервал посадку пассажиров и объявил о повреждении воздушного судна, которое через несколько минут должно было вылететь в Екатеринбург.

Из-за полученной пробоины авиакомпания отстранила борт от полетов, людей пересадили на резервный самолет, никто из них не пострадал. Степень повреждения и необходимое на ремонт время оценят специалисты технической службы перевозчика.