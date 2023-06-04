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В аэропорту Сочи тягач протаранил самолет с пассажирами

Ян Брацкий
18:35 04.06.2023
Самолет должен был вылететь по маршруту Сочи - Екатеринбург, в итоге пассажиры улетели резервным бортом.
В аэропорту Сочи тягач протаранил самолет с пассажирами
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
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Тягач протаранил пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний в аэропорту Сочи. Инцидент произошел на перроне. Пассажиры уже заходили в лайнер и занимали свои места в салоне Boeing 737, когда в него въехал погрузчик с багажными тележками. Фотографии с места происшествия публикует паблик «Авиаторщина».

© aviatorshina, Telegram

Экипаж прервал посадку пассажиров и объявил о повреждении воздушного судна, которое через несколько минут должно было вылететь в Екатеринбург.

Из-за полученной пробоины авиакомпания отстранила борт от полетов, людей пересадили на резервный самолет, никто из них не пострадал. Степень повреждения и необходимое на ремонт время оценят специалисты технической службы перевозчика.

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