В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под Угледаром ликвидировали сына украинского банкира Онистрата

Сергей Лебедев
18:20 04.06.2023
Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде.
Под Угледаром ликвидировали сына украинского банкира Онистрата
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сын известного на Украине спортсмена и банкира Андрея Онистрата погиб под селом Павловка на Угледарском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил бизнесмен на своей странице в Facebook*.

Его сын Остап служил оператором беспилотного летательного аппарата в 68-й отдельной егерской бригаде. Похоронят мужчину 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».

Напомним, в начале года стало известно, что находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники убили трех украинских боевиков на блокпосту. Об этом сообщил представитель силовых структур России.

Инцидент произошел возле населенного пункта Снигиревка в Николаевской области. Отмечается, что иностранных наемников не может контролировать даже Служба безопасности Украины.

* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Гладков заявил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку, идет бой
17:06 В стране и мире
Песков: России нужно довести спецоперацию до конца, альтернативы этому нет
16:15 В стране и мире
Вучич заявил, что каждый день получает 200 угроз убийством
15:47 В стране и мире
Венгрия «присоединила» Крым к Украине в новом ролике о мирных переговорах
12:49 В стране и мире
Видео
В Новосибирске горит Центральная клиническая больница
Популярное
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.