Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде.

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Сын известного на Украине спортсмена и банкира Андрея Онистрата погиб под селом Павловка на Угледарском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил бизнесмен на своей странице в Facebook*.

Его сын Остап служил оператором беспилотного летательного аппарата в 68-й отдельной егерской бригаде. Похоронят мужчину 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».

Напомним, в начале года стало известно, что находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники убили трех украинских боевиков на блокпосту. Об этом сообщил представитель силовых структур России.

Инцидент произошел возле населенного пункта Снигиревка в Николаевской области. Отмечается, что иностранных наемников не может контролировать даже Служба безопасности Украины.

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