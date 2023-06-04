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В Москве 17 тысяч человек вышли на старт полумарафона «Забег»

Ян Брацкий
17:04 04.06.2023
Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение горожан в систематическое занятие физкультурой и спортом, а также популяризация бега в России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Десятки тысяч бегунов - любителей и профессионалов вышли на старт полумарафона по всей стране и за ее пределами. В Москве за новыми рекордами побежали 17 тысяч поборников здорового образа жизни. К ним присоединились единомышленники из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

«Сегодня мы побили свой собственный рекорд, мы являемся самым масштабным по численности участников полумарафоном в мире. Сегодня побежали 160 тысяч человек во всех городах нашей страны. Помимо этого, стартовали в разных дистанциях пять стран. Китай бежал чуть раньше, все остальные побежали вместе с нами. Сегодня Армения, Киргизия, Таджикистан и Белоруссия присоединились к забегу под новым названием One Run», - рассказала Руководитель оргкомитета «Забег.рф» Ксения Шойгу.

Самые крупные забеги в этом году проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Северная столица, к слову, обогнала Москву по числу участников. Там бегут 18 тысяч человек.

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