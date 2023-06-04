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Самая горячая точка в ЛНР: как российские бойцы давят нацистов на линии Сватово-Кременная

Виталий Акиньшин
17:41 04.06.2023
Успешно уничтожают националистов также на Авдеевском и Марьинском тактических направлениях.
Самая горячая точка в ЛНР: как российские бойцы давят нацистов на линии Сватово-Кременная
© Фото: ТРК «Звезда»
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В зоне специальной операции продолжается давление на Авдеевском и Марьинском тактических направлениях. Там наступление на украинских боевиков ведут подразделения 1-го армейского корпуса, штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения «Ахмат». Авиация и артиллерия Южной группировки войск наносит поражение живой силе и технике противника у пунктов Ласточкино, Георгиевка и Тоненькое.

Наземная атака позволила российским войскам занять новые позиции на северо-восточных подступах к Авдеевке. А в Марьинке под нашим контролем уже 70% города. Захвачены все основные административные здания на правом фланге.

Давят противника и на линии Сватово-Кременная. Это сейчас самая горячая точка ЛНР. Наших бойцов и националистов разделяют считанные метры. Территория хорошо простреливается, а взаимные атаки идут без остановки.

В самом пекле СВО съемочной группе «Звезды» посчастливилось увидеть главную фронтовую икону всего Донбасса - образ «Умягчение злых сердец - Донецкая». Ее ежедневно перевозят с точки на точку, тайно перемещая вдоль линии боевого соприкосновения. Она появляется внезапно там, где сейчас больше всего нужна помощь свыше.

Подробнее смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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