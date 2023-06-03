Bild: пожилая немка случайно улетела в Москву вместо Мюнхена

Туристка из Германии перепутала выходы на посадку и села в самолет до российской столицы.

© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

Пенсионерка из Германии перепутала рейс и улетела в Москву после отдыха на турецком курорте. О курьезном случае пишет газета Bild.

«79-летняя женщина села в самолет после десятидневного отпуска в Анталье. Но вместо Мюнхена, как планировалось, она оказалась в Москве», - пишет газета.

Пожилая путешественница не обратила внимание на то, что выход на посадку был изменен и села не в свой самолет. Все это выяснилось уже в Москве, где изумленная пассажирка приземлилась спустя несколько часов.

Невольную гостью оформили на обратный рейс в Стамбул, где она переночевала и следующим утром улетела в Мюнхен. Женщина намерена требовать компенсацию с турецких авиалиний за причиненные ей неудобства.