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Остросюжетная реальность: эффектные кадры учений МЧС РФ в Ногинском спасательном центре

Ян Брацкий
17:48 03.06.2023
На специальном полигоне разыграли практически все виды ЧС природного и техногенного характера, от лесного пожара до крушения самолета.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Около 900 спасателей и более 170 единиц разнообразной специальной техники приняли участие в масштабных демонстрационных учениях МЧС России на полигоне Ногинского спасательного центра. За четкими действиями бойцов пристально следили иностранные наблюдатели, которые приехали ознакомиться с новинками в области аварийно-спасательного оборудования.

«Чтобы получить хороший опыт и стать специалистом высокого класса, необходимо зайти в одну и туже обстановку, как минимум пять раз. Поэтому в отработке учений, даже опытные люди каждый раз находят что-то новое для себя. Плотность событий на этом полигоне говорит о том, что задач у МЧС РФ очень много. Мы должны быть высоко подготовлены», - подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Профессиональные навыки продемонстрировали подразделения МЧС России, МВД, Росгвардии, Лесоохраны а также представители других ведомств. На полигоне разыграли практически все виды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тренировка позволила проверить на практике новое оборудование и передовые технологии оказания помощи пострадавшим. Завершились учения пролетом воздушных судов, десантированием парашютистов с флагами МЧС России, а также прохождением колонны специальной техники.

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