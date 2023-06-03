Военные водолазы очистили дно Химкинского водохранилища

Со дна водохранилища подняли около 20 кубометров мусора, который отправят на полигон.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военные водолазы опустились на дно Химкинского водохранилища. Экологическую акцию приурочили к Международному дню очистки водоемов. Вместе с военнослужащими в ней приняли участие представители Русского географического общества, ДОСААФ и неравнодушные жители. Заместитель начальника Национального центра управления обороной Виктор Калганов поблагодарил всех участников акции.

«Уверен, что данное мероприятие станет хорошей платформой для сотрудничества Минобороны и гражданских организаций, неравнодушных к экологическим проблемам», - заявил контр-адмирал.

По итогам акции, со дна водохранилища подняли более 20 кубометров пластика, пакетов и металла. Весь мусор вывезут на полигон твердых бытовых отходов.