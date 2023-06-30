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«Коммерсант»: правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов

Владимир Рубанов
06:03 30.06.2023
По информации издания, крупнейшие операторы связи высказываются за ежегодное повышение тарифов на 5% выше инфляции.
«Коммерсант»: правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов
© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress
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Власти готовы разрешить рост тарифов мобильных операторов выше установленного сейчас уровня. Но лишь при том условии, что он будет происходить поэтапно, если будет сохраняться дифференцированный подход в формировании тарифов для разных групп населения и если будут обеспечены инвестиции в развитие и обновление сетей. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации издания, крупнейшие операторы связи выступают за повышение тарифов на 5% выше инфляции каждый год. По их мнению, этого требуют расходы на модернизацию сетей, чтобы они стабильно работали.

Сейчас по рекомендации ФАС повышение тарифов на связь ограничено уровнем инфляции. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию уточнили, что причины инициативы операторов связи понятны.

Но такая индексация потребует от операторов выполнения ряда условий. Должен быть согласован механизма, который гарантировал бы выполнение обязательств по вложениям в обновление инфраструктуры связи. Кроме того, рост цен должен быть поэтапным и плавным, а услуги должны оставаться доступными для всех групп населения.

 Ранее сообщалось, что Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов.

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