В МИД России заявили о систематическом нарушении прав детей со стороны США

Представителя МИД России возмутила реакция США на совместную работу РФ и ООН по защите прав детей.

© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress

Американские власти виновны в систематическом нарушении прав детей, в частности, в свете их многочисленных убийств и увечий в ходе оккупации Афганистана, бомбардировок Югославии, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обеспокоенность США встречей спецпредставителя генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджинии Гамбы с российским детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Хотелось бы напомнить, что американские власти непосредственно виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних», - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

В качестве примера Захарова привела убийства и увечья детей во время 20-летней оккупации США Афганистана, агрессии Ирака, Ливии и Сирии, а также жертв бомбардировок Югославии.

Она также напомнила, что Соединенные Штаты остаются единственной страной в мире, которая ратифицировала Конвенцию о правах ребенка.

Захарова подчеркнула, что США игнорируют продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса.

«С точки зрения русофобского и неоколониального по своей природе англосаксонского взгляда на окружающий мир, народы стран, не признающих американский диктат, сострадания не заслуживают», - отметила она.

Представитель МИД добавила, что Россия продолжить сотрудничество с секретариатом ООН и теми государствами, которые в реальности, а не на словах заинтересованы в защите прав детей. О США, по мнению Захаровой, такого сказать нельзя.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. В МИД России заявляли, что прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, выполняет заказ западных хозяев. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что Международный уголовный суд заставляют придумывать предлоги для продвижения повестки Запада. Нарушая международное право, нельзя претендовать на исключительность, добавил он.