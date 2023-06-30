Эксперт Цейликман рассказала, как сыр помогает бороться с посттравматическим синдромом

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Доктор медицинских наук, декан факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Ольга Цейликман в разговоре со «Звездой» рассказала о пользе сыра, который может оказывать положительное влияние на людей с синдромом посттравматического расстройства.

Эксперт отметила, что все продукты, которые являются привычными для человека, имеют определенную технологию изготовления, они проходят ту или иную обработку. По ее словам, «именно в этом заключается тот удивительный эффект сыра».

«Мы неслучайно взяли выдержанные сыры, сыры с длительной технологической историей, с преобразованием белковой составляющей. В зрелых сырах как раз содержатся производные тирамина - это следовые амины, которые по своей химической структуре очень часто воздействуют на определенные рецепторы как следовые амины, которые в настоящее время активно изучаются. И сейчас открывается огромная роль во влиянии этих следовых аминов на поведение человека, его настроение, принятие решений», - сказала она.

Цейликман заявила, что проводимые исследования не были лечением.

«Заметьте, мы добавили к обычному рациону сыры в небольшом, кстати говоря, количестве - один раз в день. Мы пересчитали на массу тела каждого животного и приготовили такую добавочку, внимательно смотрели, чтобы все это было съедено», - подчеркнула доктор медицинских наук.

По словам собеседника телеканала, исследователям удалось доказать, что дофамин повышается в гиппокампе.

«Как раз мы воздействовали на то явление, которое мы зафиксировали при посттравматическом синдроме на обычном рационе, что есть, оказывается, дефицит нейротрансмиттеров, которые явно лежат в основе тревожного поведения», - сообщила Цейликман.

Она также рассказала, что синдром посттравматического расстройства впервые был описан как «вьетнамский синдром». Это сделали военные психиатры на ветеранах Вьетнамской войны, «когда они через 10, 15, 20 лет после всех событий начинали сходить с ума, испытывать тягостные переживания, у них случались депрессии». Эксперт добавила, что бывшие военные были склонны вытеснять эти переживания алкоголем и наркотиками.