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Небензя призвал США остановить «вассалов» в Киеве

Владимир Рубанов
01:25 30.06.2023
Отсутствие соответствующего сигнала означает, что в Вашингтоне ожидают нанести России поражение, сказал постпред РФ.
Небензя призвал США остановить «вассалов» в Киеве
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, GlobalLookPress
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Американские хозяева должны дать своим вассалам в Киеве приказ, чтобы конфликт на Украине прекратился, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пока такой сигнал не поступает, это свидетельствует о том, что Вашингтон не испытывает не потребности и желания прекратить противостояние, а аппетит его продолжать. Это также означает, что США ожидают нанести России «стратегическое поражение».

«Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», - сказал постпред РФ.

На заседании Совбеза ООН Небензя заявил также, что шанс мирного урегулирования на Украине был упущен весной 2022 года. По его словам, теперь его условия для Киева будут другими.

Кроме того, постпред РФ призвал членов Совбеза ООН заставить Киев отказаться от провокаций в отношении ЗАЭС.

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