РБК: Елена Мизулина после 10 сентября может покинуть Совет Федерации

Сообщается, что ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

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Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с обсуждением вопроса.

«Собеседник, близкий к администрации президента, сказал РБК, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде - не уточнив, кто именно, - но вероятность ее ухода действительно высока», - добавляет издание.

Напомним, в 2015 году Елена Мизулина покинула Государственную думу Российской Федерации. В течение четырех лет она в нижней палате парламента возглавляла Комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Почти сразу же Елена Мизулина перешла в Совет Федерации. Там она представляет Омскую область.