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«Сдаваться не вариант»: как обострилось противостояние Белграда и Приштины после задержания Вучича-младшего

Роман Закурдаев
00:05 30.06.2023
Сербская армия стягивает внушительную колонну бронетехники на север Косово. А в ответ местная полиция проводит ночные рейды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очередная искра в тлеющем противостоянии Белграда и Приштины вспыхнула накануне, когда косовская полиция задержала сына президента Сербии Данило Вучича. Кадры с задержанием показал телеканал Kohavision. В футболке с надписью «Сдаваться не вариант» Вучич пытался проехать в один из монастырей на севере самопровозглашенной республики.

«Три раза его останавливали, обыскивали, притесняли. Пусть так и продолжают. Поздравляю Курти с такой отвагой. Он не такой храбрый когда в моей компании, но храбрый, когда отправляет полицию издеваться над чужими детьми. Данило уже не маленький, но будет посмелее Курти. Он через Приштину прошел в футболке с надписью „Сдаваться не вариант“ и заехал в Грачаницу помолиться», - рассказал президент Республики Сербия Александр Вучич.

Сам же премьер-министр Косова Альбин Курти, кажется, решил подлить масло в огонь, когда в сопровождении полиции нанес необъявленный визит в поселение Брджани в Северной Митровице. Да еще и в один из самых священных дней для сербов, когда они отмечают Видован - годовщину знаменитого сражения на Косовом поле с армией Османской империи в 1389 году.

«Вчера, когда полицейские Курти попытались заставить сына президента Сербии сменить рубашку, он показал, что имеет в виду серб, когда говорит “не сдаваться”», - написал в Twitter глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Для сербов сейчас «не сдаваться» - это, скорее, не вестись на постоянные провокации Приштины. Новый виток противостояния на севере Косова и Метохии начался почти месяц назад после того, как косовские полицейские при участии миротворцев НАТО жестко подавили мирные протесты сербского населения.

«Режим Курти в Приштине продолжает свою политику провокаций, конфронтации. Курти все еще мечтает о роли Зеленского и военном поражении Сербии со стороны НАТО. Он бы как-нибудь войну спровоцировал, но пока у него не получается. Не исключено, что все провокационные действия Курти должны быть предлогом для усиления влияния и присутствия НАТО в Косово», - считает Владимир Кршлянин, сербский дипломат.

«Прекратите оккупацию Косово и Метохии», «Стоп террор» - гласят плакаты на митинге в центре Белграда. Тысячи людей вышли на улицы. Символично, что акция в поддержку этнических сербов, проживающих в Косово, прошла именно в годовщину знаменитой битвы между сербами и османами.

«Этот день крайне важен для меня и моего поколения. Я здесь, чтобы выразить поддержку нашим людям, которые сражаются против террора и против всех мучений, которые выпали на их долю», - говорит участник акции по имени Марко.

Другой протестующий, Боян, называет происходящее террором.

«Мы должны думать не только о жителях Белграда. Мы должны поддерживать наш народ, где бы он ни был», - говорит он.

О том, что на границе с Косово снова неспокойно, свидетельствует и тот факт, что Белград пока не отменял введенный еще в конце мая режим полной боевой готовности сербской армии.

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