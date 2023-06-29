В Екатеринбурге задержали опекуна умершего несколько месяцев назад мальчика

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В Екатеринбурге задержали опекуна 6-летнего мальчика, который якобы пропал три дня назад. Недавно обнаружили тело ребенка. Выяснилось, что смерть несовершеннолетнего наступила несколько месяцев назад.

«Следователями СКР с женщиной проводятся необходимые процессуальные действия», - сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что заведено уголовное дело. Сейчас устанавливается причина смерти мальчика.

Отметим, в течение нескольких дней ребенка искали более полторы тысячи правоохранителей и волонтеров. Изначально утверждалось, что мальчик 26 июня утром ушел из дома и не вернулся.